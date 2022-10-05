Haberler Yaşam Haberleri Sözleşmeliye kadro konusunda son durum: 90 bin sözleşmeliye taşerona kadro gelecek mi, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 5.10.2022 09:38

Sözleşmeliye kadro konusunda son durum: 90 bin sözleşmeliye taşerona kadro gelecek mi, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

Sözleşmeliye kadro konusu gündemde yer almaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ ziyareti sonrasında, 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bu noktada ise “90 bin sözleşmeliye taşerona kadro gelecek mi, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?” soruları yanıt aramaya başladı. Son açıklamada binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren düzenlemeye ilişkin çalışmaların tamamlandığı kaydedildi. Peki, 90 bin sözleşmeliye taşerona kadro gelecek mi, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek? İşte detaylar.

Sözleşmeliye kadro konusunda son durum: 90 bin sözleşmeliye taşerona kadro gelecek mi, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

Sözleşmeliye kadro meselesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak 90 bin işçinin kadroya alınmasına yönelik çalışmaların tamamlandığı müjdesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan geldi. Şimdilerde ise "90 bin sözleşmeliye taşerona kadro gelecek mi, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?" soruları yanıt arıyor. İşte 90 bin sözleşmeliye taşerona kadro konusunda son durum ve detaylar.

TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu." ifadesini kullandı.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Detayların önümüzdeki günlerde Bakan Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sözleşmeliye kadro konusunda son durum: 90 bin sözleşmeliye taşerona kadro gelecek mi, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA