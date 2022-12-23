SÖZLEŞMELİYE KADRODA SON DURUM: Sözleşmeliye kadro düzenlemesi şartları nelerdir, kimleri kapsıyor, 3+1 dahil mi, ne zaman açıklanacak?

SOSYAL VE MALİ HAKLAR DEĞİŞECEK Mİ?

4B kadrolarında KPSS puanına göre istihdam edilen ancak sözleşmeli statüsünde bulunan memurlar görev yapıyor. Bu sözleşmeli memurlar değişiklik ile 4A kadrolarına yani memur kadrolarına geçmiş olacak. Bu geçiş ile birlikte sosyal ve mali haklar da değişecek.

SÖZLEŞMELİYE KADRO İÇİN SON YASA 2013'DE ÇIKMIŞTI

Daha önce 2011 ve 2013 yıllarında çıkartılan düzenlemeler ile de 4Bli personelin 4A'lı olması sağlanmıştı. 2011'de çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararname ile 4B'li personel 4A'lı olmuştu. 632 sayılı KHK düzenlemesinde şu ifadeler yer almıştı:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 2/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır."

Daha sonra 12 Temmuz 2013 tarihinde çıkartılan 6495 sayılı Kanun'un 9. Maddesi ile de yine 4B'li personel 4A'lı kadrolara geçirilmişti.