Sözlü tartışma cinayetle noktalandı!

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Kemalpaşa Mahallesinde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, 2 genç arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi 22 yaşındaki Mertcan Pekatik'e art artda ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden 4 mermi ile yaralanan Pekatik kanlar içerisinde yere yığıldı.



Olayı gerçekleştiren zanlı olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine kısa sürede polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Pekatik olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Ayrıca şüphelinin yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.