Haberler Yaşam Haberleri Sözlü tartışma cinayetle noktalandı!
Giriş Tarihi: 19.6.2022 09:38 Son Güncelleme: 19.6.2022 09:45

Sözlü tartışma cinayetle noktalandı!

ABBAS ÇAKAR
Sözlü tartışma cinayetle noktalandı!

Kocaeli İzmti İlçesi Halkevi mevkiinde gece geç saatlerde iki genç arasında başlayan sözlü tartışma cinayetle noktalandı. Olayda 4 kurşun ile vurulan ve hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mertcan Pekatik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Kemalpaşa Mahallesinde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, 2 genç arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi 22 yaşındaki Mertcan Pekatik'e art artda ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden 4 mermi ile yaralanan Pekatik kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olayı gerçekleştiren zanlı olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine kısa sürede polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Pekatik olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Ayrıca şüphelinin yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS TYT soruları ve cevapları kitapçığı 2022: TYT soruları 2022 yayınlandı mı, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? ÖSYM ile Matematik, Türkçe, Coğrafya soru cevap!
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için detaylar belli oldu! 2022 Temmuzda Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Son dakika haberi!
Elon Musk'ın İstanbul fethi ve 1453 mesajının ardında ne var? Erhan Afyoncu o gerçeği açıkladı!
SON DAKİKA: Eşinin Zelenski ile ilgili sözleri ağızları açık bıraktı: Bana söylemeyi unutmuş, televizyondan öğrendim...
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni zam oranı yüzde 41'i aştı: Enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı netleşti
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacağı açıklandı! 2022 Ödemeler ne zaman başlıyor?
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal paylaşım: Sosyal medyadan tepki yağdı! "Bunlar bu ülkeye düşman"
ARKADAŞINA GÖNDER
Sözlü tartışma cinayetle noktalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA