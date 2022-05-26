"Spor Aşkı Engel Tanımaz" tırı Tekirdağ'da

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, özel eğitim okullarının eğitim altyapısını güçlendirecek spor malzemelerinin kente ulaşmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "İlimizde 26 özel eğitim okulumuzda 800'e yakın öğrenciyle hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün yapılan spor malzemesi yardımıyla özel eğitim okullarındaki öğrencilerin sporla buluşma imkanı artacak." diye konuştu.