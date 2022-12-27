Spor eğitmeni evinde çıkan yangında öldü

Adana'nın Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'taki binanın 3'üncü katında saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda anne Hafize Uçar, evi saran dumana uyanıp, yangın çıktığını fark edince oğlu Emrah Uçar'ın odasına gitti. Burada yoğun dumanla karşılaşan kadın, hareketsiz yatan oğlunu görünce yardım çığlığı attı. Vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık görevlileri spor eğitmeni olan Emrah Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uçar'ın yatağının yakınında elektrikli sobası bulunduğu, yangının kısa devre yapma sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.