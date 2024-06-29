Spor eğitmenine sevgili dayağı

İstanbul Sarıyer'de özel bir okulda spor eğitmenliği yapan ve aynı zamanda Güney Afrikalı sporcu olan Tarryn W. (39) 2022 yılında Hakan A. (37) isimli kişi ile sevgili oldu. İlişkilerinin 4. ayında Hakan A.'nın evli ve çocuklarının olduğunu öğrenen sporcu ayrılmak istedi. Durumu kabullenmek istemeyen adam, Tarryn W.'nin Beşiktaş'taki evine giderek kadını darp etti. Şüpheli daha sonra Tarryn W.'nin cep telefonuna, küfürler içeren mesajlar göndererek rahatsız etmeye başladı. Yaşananlara dayanamayan kadının şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Şüpheli Hakan A. hakkında 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.