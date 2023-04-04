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Giriş Tarihi: 4.4.2023 11:37 Son Güncelleme: 4.4.2023 11:43

Spor lisesi öğrencisi kalbine yenik düştü

Gümüşhane’de Spor Lisesi son sınıf öğrencisi Ahmet Ali Şatır (18), okul pansiyonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Spor lisesi öğrencisi kalbine yenik düştü

Gümüşhane Spor Lisesi son sınıf öğrencisi Ahmet Ali Şatır (18), dün akşam kaldığı okulun pansiyonundaki dinlenme odasında arkadaşlarıyla televizyon izlerken rahatsızlanarak bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine pansiyona 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen Şatır, yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Şatır burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şatır'ın cenazesi bugün Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş köyünde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

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Spor lisesi öğrencisi kalbine yenik düştü
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