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Giriş Tarihi: 3.4.2022 14:48 Son Güncelleme: 3.4.2022 14:59

Spor salonuna girip çifte soygun yaptı... Kullandığı “Akbil” yakalattı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Spor salonuna girip çifte soygun yaptı... Kullandığı “Akbil” yakalattı

İstanbul’da girdiği bir spor salonunun soyunma odasından bin 465 dolar, 600 euro ve 28 bin 850 lira çalan bir kişi; olayın ardından bindiği toplu taşıma aracından iz sürülerek yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Açıktan Hırsızlık" soruşturması Güngören İlçesi'ne bağlı Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde açıldı. Bir spor salonunda M.C.B. ve B.Ş. isimli iki kişinin bin 465 dolar, 600 euro ve 28 bin 850 lira nakit parası çalındı. Spor salonundaki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.

Spor salonuna girip çifte soygun yaptı! Kullandığı “Akbil” yakalattı | Video

İş yerinin girişindeki "Personel" kapısından içeriye giren bir kişinin, hızlı bir şekilde soyunma odasına girdiği, bir süre sonra soyunma odasından çıkarak iş yerinden ayrıldığı ve toplu taşıma aracı kullanarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Kullanmış olduğu "Akbil" bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen Y.C.'nin söz konusu spor salonunda kaydı olmadığı tespit edildi. Paraları çalan kişi olduğu tespit edilen Y.Ç., Bayrampaşa İlçesi Altıntepsi Mahallesi'nde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Y.C. suçunu itiraf etti. Çalınan paralar sahiplerine teslim edildi.

"Açıktan Hırsızlık" suçundan dolayı adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Spor salonuna girip çifte soygun yaptı... Kullandığı “Akbil” yakalattı
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