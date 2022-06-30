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Giriş Tarihi: 30.6.2022 15:25 Son Güncelleme: 30.6.2022 15:33

Spor salonundaki hırsızlığın faili “Spor Eğitmeni” çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Spor salonundaki hırsızlığın faili “Spor Eğitmeni” çıktı

İstanbul’daki bir spor salonunda “Spor Eğitmenliği” yapan bir kişi; bir spor salonu üyesinin dolabından 200 euro çaldı. O anların yandığı güvenlik kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen M.A., aynı gün çalıştığı spor salonunda Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Şişli Fulya Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunun soyunma odasında bulunan bir dolap içerisinden 200 euro nakit paranın çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı ve yapılan detaylı araştırmalar neticesinde hırsızlık olayını aynı spor salonunda "Spor Eğitmenliği" yapan M.A.'nın gerçekleştirdiği tespit edildi. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Spor salonundaki hırsızlığın faili “Spor Eğitmeni” çıktı | Video

M.A., aynı gün çalıştığı spor salonunda Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildikten sonra "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Spor salonundaki hırsızlığın faili “Spor Eğitmeni” çıktı
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