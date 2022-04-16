Spor Toto Kulüpler Yürüyüş Ligi 1. Kademe Yarışması Mardin’de yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi 1. Kademe yarışması merkez Artuklu ilçesi Yeniyol Caddesinde oluşturulan 2 kilometrelik parkurda 4 kategoride 42 takımdan 200 sporcunun katılımıyla düzenlendi. 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil eden Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Evin Demir, Salih Korkmaz, Abdulselam İmuk ve Mert Atlı'nın da aralarında bulunduğu sporcuların kıyasıya yarışmaları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ödül töreninde konuşan Vali Mahmut Demirtaş, gerçekleşen yarışmada 200 sporcuyu kentte ağırlamaktan ve güzel bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çocuk ve gençleri spora teşvik ettiklerini belirten Demirtaş, "Sporcularımız çok şükür sağlıklı bir şekilde parkurlarını tamamladılar. Yarışmada başarılı olan sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yarışmalarda, 16 yaş kategorisi kızlarda Şerife Berra Güven, erkeklerde Ensar Bilir, 18 yaş kadınlarda Tülin Ek, erkeklerde Şeyhmus Çapat, 20 yaş kadınlarda Şükran Ayaz, erkeklerde Mazlum Demir ile büyük kadınlarda Ayşe Tekdal ve büyük erkeklerde Abdulselam İmük birinci oldu.

Dereceye girenlere madalya ve ödülleri Vali Demirtaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve davetliler tarafından verildi.

Ödül törenine, Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Adil Alan, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanı Necmettin Nas, Federasyon ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri katıldı.