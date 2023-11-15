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Giriş Tarihi: 16.11.2023

Spor yaparken falezlerden düştü

Antalya’da, falezlerin kıyısındaki parkta spor yaparken 30 metrelik kayalıklardan düşen kadın avukat, kurtarıldı. Avukat, düştüğü yerin toprak zemin olması nedeniyle ölümden döndü

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Spor yaparken falezlerden düştü
Antalya'da yaşayan, Kazakistan uyruklu Türk vatandaşı avukat Diana Ustatahir, dün sabah 09.30 sıralarında, spor yapmak için falezlerin bulunduğu Mehmet Manavoğlu Parkına geldi. Önce hafif koşu yapan Ustatahir, ardından sporuna falezlerin kıyılısında devam etti. Ancak bu sırada dengesini kaybedince 30 metrelik kayalıklardan denizin birleştiği noktaya düştü. Olayı gören parktaki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botla bölgeye ulaşan deniz polisi, Diana Ustatahir'i bulunduğu yerden kurtardı. Ambulansla hastane kaldırılan Ustatahir'in bacağında ve kolunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



YILDA 211 ÖLÜM
Antalya'daki falezlerde, uyarı levhaları ve korkuluklara rağmen, 2023 yılının 10 aylık döneminde 4, son 5 yılda ise 211 kişi kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

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Spor yaparken falezlerden düştü
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