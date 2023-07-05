Srebrenitsa Soykırımı şehitleri 28. yılında gözyaşları ile anıldı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın üzerinden 28 yıl geçti. Bağcılar Belediyesi, soykırımı unutmamak ve unutturmamak amacıyla bir anma programı düzenledi. Bağcılar Belediyesi Başkanlık Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe; Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Bosna Hersek İstanbul Konsolosu Enisa Komar ve soykırımda ailelerini, yakınlarını kaybeden Bosnalı kadınlar ile gaziler katıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İstiklal Marşı ve Bosna Hersek Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan gecede Kuran-Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi. Programın devamında Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşananların ele alındığı kısa film gösterimi gerçekleştirildi. Filmi izleyen davetliler duygusal anlar yaşadı.

UNUTULAN SOYKIRIMLAR TEKRARLANIR SÖZÜ UNUTLUMAMALIDIR

Programın ev sahipliğini yapan Özdemir, " Srebrenitsa Katliamı'nı anma ve birçok acı olayın gündemde tutulabilmesi adına bir araya gelmiş bulunmaktayız. Belki de tarihin en acı verici bir olayının yaşandığı katliamın bugün 28'inci yılını anmış olacağız. Annelerimizi davet ettik, onları ağırlıyoruz. Yaklaşık 20'ye yakın annemiz burada. Dün gazilerimizle bugün de annelerimizle bir aradayız. Avrupa'nın ortasında, herkesin gözü önünde büyük bir acıyı yaşatanları lanetliyor göz yumanları da kınıyoruz. Bu büyük acılardan ders çıkarmak gerekiyor. Aliya İzzetbegoviç'in 'Unutulan soykırımlar tekrarlanır' ifadesi çok önemli. Bizde unutmadığımızı, unutmayacağımızı özellikle annelerimizin çok büyük bir mücadele gösterdiğini ve bu mücadelenin Avrupa'nın en büyük mahkemelerinde sonuç bulduğunu çok iyi biliyoruz. Biz de özellikle dünyanın başka yerlerinde ve yine Balkan coğrafyasında yeni soykırımlar olmaması adına bu mücadelenin ortağı olduğumuzu ifade edelim" dedi.

HAK VE ADALET İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ

Soykırımda ailesini kaybeden Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic, ise "Soykırımda en küçük oğlumu ve eşimi kaybettim. Yaşadıklarımız birkaç cümleyle anlatılamaz. Burada tüm Srebrenitsa anneleri olarak her birimiz yakınlarımızı kaybettik. Soykırımdan 28 sene sonra biz hala hak ve adalet için mücadele vermeye devam ediyoruz. Bu konuda anneler olarak birçok başarımız var. 28 sene geçmesine rağmen kaybettiğimiz yakınlarımızın kemiklerini arıyoruz. Bizim yanımızda olan Türkiye halkına teşekkür etmek istiyorum. Sizin desteğiniz ve bize sahip çıkmanız çok önemli. Bunun sayesinde biz de ayakta kalacağız" diye konuştu.

"BİR ANNENİN EŞARBI SERGİSİ' AÇILDI

Etkinlik kapsamında soykırımı her yönüyle anlatan 'Bir Annenin Eşarbı' adlı serginin açılışı yapıldı. Sergide dünyanın dört bir yanından aralarında ünlülerin de bulunduğu kadınların verdiği eşarplar da bulunuyor.