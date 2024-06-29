Sri Lanka şehitlerine vefa filmi

Sri Lanka'da 21 Nisan 2019'da gerçekleşen terör saldırılarında 35'i yabancı uyruklu 300'e yakın kişi öldü, yaklaşık 500 kişi de yaralandı. Kolombo'daki saldırılarda Türk mühendisler Yiğit Ali Çavuş ile Serhan Nariçi de şehit oldu. İnşaat mühendisi Yiğit Ali ve elektrik mühendisi Serhan ile yakın arkadaşlık kuran Sri Lanka vatandaşı Shan Ryan, saldırıları anlatan bir film yaparak arkadaşlarına ithaf etti. İnsan kaynakları yönetimi üzerine çalışan ve aynı zamanda film yapımcısı olan ve halen Krillawala şehrinde yaşayan Shan Ryan, özellikle Yiğit Ali Çavuş'un yakın arkadaşıydı.Kendisi de ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışıyordu ve yabancı personelin vize, otel, konaklama, gezi gibi her türlü işleminde yerel kaynaklarla iletişimini sağlamakla görevliydi. Kendisine kardeş kadar yakın gördüğü Yiğit Ali'nin kaybına çok üzülen Shan Ryan, 5 yıl önce yaşanan saldırıları bir filmle tarihe not düşmeye karar verdi. 20'şer dakikadan oluşan 10 bölümlük "21 Nisan" adlı film Colombo'da geçiyor.Filmde, senaryo gereği Nisan 2019'da insan ticaretiyle ilgili bir davayı çözmek için Sri Lanka'ya giden Türk diplomat Emrah Türkmen, davayı çözmek için bu ülkede yaşayan arkadaşı Yiğit Ali Çavuş'tan yardım alıyor. Terör saldırıları sırasında çekilen gerçek görüntülere de yer verilen web dizisinin nisan ayında yayınlanan ilk bölümü büyük ilgi gördü. İkinci bölüm ise bu ay yayınlanacak. SABAH'a konuşan Shan Ryan, "Yiğit Ali ve Serhan için fikirleri ve adaleti anlatan hikâyem bu güzel insanları anacaktı. Terörizm dünyadan silinmeli." diye konuştu.