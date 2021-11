Stajda cinsel istismara elektronik kelepçeli adli kontrol!

'DAVANIN AÇILMASINI İSTİYORUZ'

D.E., davanın bir an önce açılması gerektiğini belirterek, "Kız kardeşim 10 ay içerisinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından psikolojik destek aldı. Okul, staj, iş hayatı bitti. Sürekli bu olayı hatırlıyor. Psikolojik olarak çöktü. Evde şu an ilaç kullanıyor. Kardeşimin hayatı, sağlığı, çevresi her şeyi bitti. Biz artık davamızın açılmasını, karşı tarafın cezasını almasını istiyoruz" diye konuştu.