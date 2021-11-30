Stajda cinsel istismara elektronik kelepçeli adli kontrol!





'BİZE KORKTUĞU İÇİN SÖYLEYEMEMİŞ'

Abla D.E., 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. D.E., "Kız kardeşim 3 ay staj gördüğü iş yeri sahibi tarafından defalarca istismara uğradı ve bunu bize korktuğu için söyleyemedi. Eve her geldiğinde bir sıkıntısı olduğunu biz anlıyorduk. Yemek yemiyordu, ağlıyordu, odasından çıkmıyordu. Vücudunda yaralar çıkmıştı. Bir sıkıntısı olduğunu vücut artık belli ediyordu. Bir şeyler olduğunu o şekilde anladık. Bize anlatmaktan çekinmişti. Bir gün dayanamayıp ağlayarak başından geçenleri anlattı. Desteğimizi görünce rahatladı. Her şeyi anlattı. Çok korkmuş. Kardeşimi tehdit etmiş" diye konuştu.