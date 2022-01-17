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Giriş Tarihi: 17.1.2022 11:18

Stajyer avukat, 4’üncü kattan düşerek öldü

DHA
Stajyer avukat, 4’üncü kattan düşerek öldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, iş merkezinin 4’üncü katından düşen stajyer avukat Cem Sarı (31), yaşamını yitirdi. Sarı’nın düşme anı, güvenlik kamerasına yansırken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi'nde bulunan iş merkezinde meydana geldi. Stajyer avukat olan Cem Sarı, iş merkezinin 4'üncü katından zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarı'nın cansız bedeni, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Polisin yaptığı incelemede Cem Sarı'nın, avukatın yanında staj yaptığı belirlendi. Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Sarı'nın düşme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sakarya Barosu da stajyer avukat Cem Sarı'nın ölümü sonrası sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Stajyer avukatımız Cem Sarı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan stajyerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta stajyerimiz Cem Sarı'nın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun" denildi.

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Stajyer avukat, 4’üncü kattan düşerek öldü
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