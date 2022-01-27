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Giriş Tarihi: 28.1.2022

Stajyer avukat balkondan düşüp öldü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Stajyer avukat balkondan düşüp öldü
İZMİR Konak'ta, ailesiyle birlikte ikamet eden 23 yaşındaki stajyer avukat Ece Baş, önceki gece saat 00.10 sıralarında hava almak için 7'nci kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden genç kız balkondan boşluğa düştü. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Ece Baş'ın öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirirken, polis cesedin bulunduğu noktada güvenlik önlemi aldı. Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ece Baş'ın psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi.

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Stajyer avukat balkondan düşüp öldü
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