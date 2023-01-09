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Giriş Tarihi: 9.1.2023

Stajyer kıza ofiste taciz

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Stajyer kıza ofiste taciz
Konya'da bir lisede muhasebe bölümünde okuyan Ç.G. (15), geçen ay, bir arkadaşının da staj yaptığı, Meram ilçesinde bulunan mali müşavirlik ofisine gitti. Ç.G.'yi odasına alan mali müşavir M.Ş. (42), iddiaya göre kıza cinsel tacizde bulundu. Ç.G.'nin şikayeti üzerine M.Ş. tutuklandı. Ç.G.'nin ifadesinde, "Beni odasına çağırdı. Yanıma gelip, 'çok tatlısın beni tahrik ediyorsun' dedi. Çenemden tutup yanağımdan öptü. 'Ne yapıyorsun' dedim. 'Kusura bakma abim kendime hakim olamadım' dedi. Ardından, 'Ofis kalabalık ama ben yine de seni alırım, çok seksisin' dedi. Kolumdan tutup üzerimdeki kıyafetleri çekiştirdi. Cinsel bölgem açılınca ellemeye başladı. Öpmeye çalıştıkça onu ittim" dediği belirtildi. Suçlamaları kabul etmeyen M.Ş.'nin, Ç.G.'ye telefonda, "Özür dilerim abim, bir anlık oldu. Pişmanım" dediği kaydedildi.

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Stajyer kıza ofiste taciz
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