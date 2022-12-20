Stajyer maaşı – staj ücreti hesaplama ekranı: 2023 En düşük ve en yüksek stajyer maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında "Ayrıca, yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz." İfadeleriyle müjdeyi vermişti. Bugünkü son asgari ücret toplantısı öncesinde ise "En düşük ve en yüksek stajyer maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte stajyer ücreti maaşı hesaplama ekranı ve detaylar.