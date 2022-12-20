Stajyer maaşı – staj ücreti hesaplama ekranı: 2023 En düşük ve en yüksek stajyer maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında "Ayrıca, yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz." İfadeleriyle müjdeyi vermişti. Bugünkü son asgari ücret toplantısı öncesinde ise "En düşük ve en yüksek stajyer maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte stajyer ücreti maaşı hesaplama ekranı ve detaylar.
STAJYER ÜCRETİ HESAPLAMA 2023
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ulusala Staj Programının 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz. Ayrıca, yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz." dedi.
Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret artış oranı kadar yükselecek. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. Şu anda 4253 lira asgari ücrette en düşük 1276 lira staj ücreti alınıyor. Yeni asgari ücretle bu rakamın artması da bekleniyor.