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Giriş Tarihi: 30.3.2023

Stajyer öğrencileri taciz eden doktor tutuklandı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Stajyer öğrencileri taciz eden doktor tutuklandı
BALIKESIR'IN Bandırma ilçesinde Aksemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf ögrencisi 17 yasındaki 3 kız, Bandırma Egitim ve Arastırma Hastanesi'nde staja basladı. Bir süre sonra ögrencilerden biri, gögsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. T.A.'ya muayene oldu. Muayenede cinsel tacize ugrayan genç kız, durumu okulun rehber ögretmenine anlattı. Staj gören iki kız ögrenci daha aynı doktor hakkında taciz iddiasında bulundu. Bandırma Cumhuriyet Bassavcılıgı'nca baslatılan sorusturmada gözaltına alınan T.A. tutuklandı.

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Stajyer öğrencileri taciz eden doktor tutuklandı
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