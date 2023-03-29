Stajyer öğrencileri taciz eden doktor tutuklandı

BALIKESIR'IN Bandırma ilçesinde Aksemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf ögrencisi 17 yasındaki 3 kız, Bandırma Egitim ve Arastırma Hastanesi'nde staja basladı. Bir süre sonra ögrencilerden biri, gögsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. T.A.'ya muayene oldu. Muayenede cinsel tacize ugrayan genç kız, durumu okulun rehber ögretmenine anlattı. Staj gören iki kız ögrenci daha aynı doktor hakkında taciz iddiasında bulundu. Bandırma Cumhuriyet Bassavcılıgı'nca baslatılan sorusturmada gözaltına alınan T.A. tutuklandı.