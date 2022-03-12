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Giriş Tarihi: 12.3.2022 13:36 Son Güncelleme: 12.3.2022 13:41

Stanttan bilgisayarı böyle çaldı! Kamera görüntüsünden yakaladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Stanttan bilgisayarı böyle çaldı! Kamera görüntüsünden yakaladılar

İstanbul’da bir alışveriş merkezindeki bir stanttan dizüstü bilgisayar çalan bir kişi, güvenlik kamera görüntüsünden kimliği tespit edilerek yakalandı. Olay güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

L.E. isimli kişi; İstanbul'un Bayrampaşa İlçesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki bir stanttan bir dizüstü bilgisayar çaldı. Olay güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kimliği incelenen güvenlik kamera görüntülerinden kısa süre içerisinde tespit edilen L.E. yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan dizüstü bilgisayar bulundu. L.E. yasal işlemlerinin ardından "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Stanttan bilgisayarı böyle çaldı! Kamera görüntüsünden yakaladılar

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Stanttan bilgisayarı böyle çaldı! Kamera görüntüsünden yakaladılar
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