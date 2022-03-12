L.E. isimli kişi; İstanbul'un Bayrampaşa İlçesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki bir stanttan bir dizüstü bilgisayar çaldı. Olay güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kimliği incelenen güvenlik kamera görüntülerinden kısa süre içerisinde tespit edilen L.E. yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan dizüstü bilgisayar bulundu. L.E. yasal işlemlerinin ardından "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Stanttan bilgisayarı böyle çaldı! Kamera görüntüsünden yakaladılar