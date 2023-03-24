Statlara bunlarla girmeye çalıştılar! Muştalarla, kamalarla, sallamalarla suçüstü...

A Milli Futbol Takımımız'ın maçları nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig'de 26 hafta geride kaldı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri Süper Lig'de mücadele eden sekiz futbol takımının maçlarında çok yoğun ve titiz bir mesai harcadı.
Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Karagümrük, Kasımpaşa ve Ümraniyespor'un İstanbul'da oynadıkları bütün maçlarda görev alan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri; Süper Lig'in 26 haftasında sporda ve statlarda şiddete geçit vermedi.
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26 haftada başka taraftarların "Passolig" kartlarıyla statlara girmeye çalışan, kaçak olarak statlara girdikleri tespit edilen ve yine "Passolig" kartlarını başka taraftarlara verdikleri saptanan 375 taraftara "Müsabaka ve Seyir Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi Yapmak ve Temini" maddesinden işlem yapıldı.
338 taraftara "Spor Alanlarına Yasak Madde Sokmak ve Müsabaka Düzenini Bozmak" gerekçesiyle, 164 taraftara ise "Taşkınlık Yapmak" gerekçesiyle işlem yapıldı. "Tehdit ve Hakaret İçeren Tezahürat Yapmak" maddesinden 57 taraftar yasal işlem gördü. Söz konusu taraftarlara İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemi uygulandı.
MUŞTA, BIÇAK, KAMA VE SALLAMA...
18 taraftar da "Yasak Alanlara Girmek, Tesislere Zarar Vermek ve Sporda Şiddete Neden Olabilecek Açıklamalar (Sosyal Medya Paylaşımları)" maddelerinden yasal işlem gördü. Haklarında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan ötürü yasal işlem yapılan 952 taraftar bir yıl boyunca spor müsabakalarına giremeyecek. Gözaltı işlemi uygulanan ve ceza alan söz konusu taraftarlar bir yıl boyunca kendi takımlarının bütün maçlarından önce ve ikinci yarılarından önce ikamet adreslerine en yakın olan karakola giderek imza atacak. Spor Toto Süper Lig'in 26 haftasında oynanan maçlarda taraftarların statlara soktukları, sokmaya çalıştıkları veya sahaya attıkları yabancı maddeler arasında bıçaklar, kamalar, misketler, bozuk paralar, muştalar, alkol şişeleri ile birlikte torpiller ve meşaleler başta olmak üzere bazı patlayıcı maddeler de yer alıyor.