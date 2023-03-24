Statlara bunlarla girmeye çalıştılar! Muştalarla, kamalarla, sallamalarla suçüstü...

MUŞTA, BIÇAK, KAMA VE SALLAMA...

18 taraftar da "Yasak Alanlara Girmek, Tesislere Zarar Vermek ve Sporda Şiddete Neden Olabilecek Açıklamalar (Sosyal Medya Paylaşımları)" maddelerinden yasal işlem gördü. Haklarında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan ötürü yasal işlem yapılan 952 taraftar bir yıl boyunca spor müsabakalarına giremeyecek. Gözaltı işlemi uygulanan ve ceza alan söz konusu taraftarlar bir yıl boyunca kendi takımlarının bütün maçlarından önce ve ikinci yarılarından önce ikamet adreslerine en yakın olan karakola giderek imza atacak. Spor Toto Süper Lig'in 26 haftasında oynanan maçlarda taraftarların statlara soktukları, sokmaya çalıştıkları veya sahaya attıkları yabancı maddeler arasında bıçaklar, kamalar, misketler, bozuk paralar, muştalar, alkol şişeleri ile birlikte torpiller ve meşaleler başta olmak üzere bazı patlayıcı maddeler de yer alıyor.