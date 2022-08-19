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Giriş Tarihi: 19.8.2022 14:57

Steak and Kidney Pie tarifi - malzemeleri: Böbrek biftekli Masterchef Steak and Kidney Pie nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef 19 Ağustos 2022 tarihli bölümünde steak and kidney pie yapılıyor. İsmi yabancı olduğu için vatandaşlar steak and kidney pie tarifi ve malzemeleri hakkında bilmek istiyor. Steak and kidney pie nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir sorusu bu akşam sıkça sorulacak. Masterchef ana kadro bu hafta tamamen şekillenecek. Peki, steak and kidney pie nasıl yapılır? İşte en güzel steak and kidney pie tarifi

Steak and Kidney Pie tarifi - malzemeleri: Böbrek biftekli Masterchef Steak and Kidney Pie nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef steak and kidney pie tarifi, bu akşamki bölümün fragmanını izleyen seyirciler tarafından soruluyor. Özellikle böbrek cinsi şeyleri yemeyi seven vatandaşlar steak and kidney pie nasıl yapılır sorusunu yöneltiyor. Şefler, yarışmacılara steak and kidney pie malzemeleri verip en iyi steak and kidney pie tarifi çıkarmalarını isteyecek. Peki, steak and kidney pie nasıl yapılır? İşte detaylar!

STEAK AND KIDNEY PIE MALZEMELERİ

Hamur için:

500 gram un

250 gram margarin

Tuz, kırmızıbiber

2 kahve fincanı rendelenmiş

kaşar peyniri

4 adet yumurtanın sarısı, su

İç malzemesi:

550 gram kontrfile et

175 gram dana böbrek

Yarım kahve fincanı un, tuz ve karabiber karışımı

Yarım kahve fincanı tereyağı

Bir dilim soğan

1 su bardağı + 2 çorba kaşığı sıcak et suyu, tuz, karabiber

STEAK AND KIDNEY PIE TARİFİ

İç malzemesi için, kontrfile eti küçük küp küp kesin.

Böbreğin de dış zarını temizledikten sonra elinizdeki et büyüklüğünde kesin.

Un, tuz ve karabiber karışımıyla birlikte harmanlayın ve eti ilave edin.

Yarım kahve fincanı tereyağını eritip, et ve böbreği bıraktıkları suyu çekene dek soteleyin.

Bıraktıkları suyu çekmeden önce dilim soğanı ilave edin. 4 dakika daha pişirin. Sıcak et suyunu, tuz ve karabiberi ekleyin.

Kısık ateşte 25 dakika boyunca pişirin.

Piştikten sonra iç malzemesini ezin.

Hamur yapım aşaması:

Hamur malzemelerini yoğurun ve biri daha büyük olacak şekilde iki parçaya ayırın. Büyük olan parçayı tepsinin kenar kısımlarını da kapatacak şekilde açıp, hafifçe yağlanmış tepsiye yerleştirin. Kenar kısımlarını düzeltin.

Üzerine etli harcı yayın. Tepsinin büyüklüğünde açılmış parçayı ise etli harcın üzerine kapatın ve önceden ısıtılmış orta ısılı fırında 40 dakika boyunca pişirin.

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Steak and Kidney Pie tarifi - malzemeleri: Böbrek biftekli Masterchef Steak and Kidney Pie nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?
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