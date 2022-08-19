Steak and Kidney Pie tarifi - malzemeleri: Böbrek biftekli Masterchef Steak and Kidney Pie nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Hamur yapım aşaması:

Hamur malzemelerini yoğurun ve biri daha büyük olacak şekilde iki parçaya ayırın. Büyük olan parçayı tepsinin kenar kısımlarını da kapatacak şekilde açıp, hafifçe yağlanmış tepsiye yerleştirin. Kenar kısımlarını düzeltin.

Üzerine etli harcı yayın. Tepsinin büyüklüğünde açılmış parçayı ise etli harcın üzerine kapatın ve önceden ısıtılmış orta ısılı fırında 40 dakika boyunca pişirin.