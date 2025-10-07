Steam Çöktü mü? 7 Ekim 2025 Steam’e neden girilemiyor, düzeldi mi, sorun ne zaman çözülecek?

Oyun tutkunları, popüler dijital oyun platformu Steam'e erişim sağlayamıyor. Peki, Steam'e neden girilemiyor ve yaşanan sorun ne zaman çözülecek? Kullanıcılar, platformdaki kesinti hakkında bilgi arıyor. İşte, detaylar...
7 Ekim Salı günü, globalde milyonlarca kullanıcı Steam'e erişim sağlayamadı. Özellikle akşam saatlerinde yaşanan bağlantı problemleri, dünya genelinde etkisini gösterdi. Kullanıcılar, Steam mağazasına erişemediğini, oyun indirme işlemlerinin durduğunu ve arkadaş listesi gibi özelliklerin devre dışı kaldığını aktardı.
Steam kullanıcılarının yaşadığı erişim sorunlarının nedeni henüz netleşmedi. Uzmanlara göre sorun, sunucu trafiğinde yaşanan ani yoğunluk veya ağ tabanlı bir arızadan kaynaklanmış olabilir. Benzer kesintiler geçmişte de özellikle yoğun saatlerde yaşanmıştı.
Bazı kullanıcılar "Sunucuya bağlanılamıyor" uyarısı alırken, bazıları mağaza sayfalarının hiç yüklenmediğini belirtti. Ayrıca oyun içi sohbet ve arkadaş listesi özelliklerinin de çalışmadığı rapor edildi.