Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent gerişinde şüphe üzerine iki aracı durdurdu. Arama esnasında hassas burunlu narkotik köpeği, bagajdan çıkarılan stepneye tepki verdi.
Konya'da uyuşturucu operasyonu: Stepneden 5 kilo metamfetamin çıktı | Video
Bunun üzerine kesilen lastik içerisinden 5 parça halinde 5 kilo 252 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu miktar bugüne kadar Konya'da yakalanan en yüksek miktar olduğu öğrenildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu belirtilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.