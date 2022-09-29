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Giriş Tarihi: 29.9.2022 16:17 Son Güncelleme: 29.9.2022 17:00

Konya'da uyuşturucu operasyonu: Stepneden 5 kilo metamfetamin çıktı

Konya’da durdurulan iki araçta yapılan aramada stepne içerisine zulalanmış 5 kilo 252 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu rakam Konya’da ele geçirilen en yüksek metamfetamin rakamı olurken, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

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Konya’da uyuşturucu operasyonu: Stepneden 5 kilo metamfetamin çıktı

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent gerişinde şüphe üzerine iki aracı durdurdu. Arama esnasında hassas burunlu narkotik köpeği, bagajdan çıkarılan stepneye tepki verdi.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: Stepneden 5 kilo metamfetamin çıktı | Video

Bunun üzerine kesilen lastik içerisinden 5 parça halinde 5 kilo 252 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu miktar bugüne kadar Konya'da yakalanan en yüksek miktar olduğu öğrenildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu belirtilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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Konya'da uyuşturucu operasyonu: Stepneden 5 kilo metamfetamin çıktı
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