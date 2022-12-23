STK üyeleri suç duyurusunda bulundu

Nevşehir Adliyesi önünde STK üyelerinden oluşan Nevşehir Milli İdare Platformu bir araya gelerek 2 Milyar Müslümanın kutlu nebisine, ahir zaman Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V)'e yapılan çirkin saldırıyı kınadı.

Nevşehir Milli İrade Platformu Sözcüsü Mustafa Özdemir yaptığı açıklamada "Yıldız Teknik Üniversitesi gibi güzide bir bilim yuvasında görevi öğrenci yetiştirmek olan bir müptezel, Müslümanların vergisi ile maaşını alan sözde bir öğretim Görevlisi Uğur Kutay isimli şahıs Peygamberimiz hakkında çirkin iftira ve hakaretlerde bulunmuştur" dedi.

YÜCE PEYGAMBERE HAKARET ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK

Özdemir "Bu şahıs 'Sanatta Yeterlilik' dersi vermesi gerekirken asli görevinin dışına çıkarak Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş yüce bir Peygambere kinini nefretini kusmuştur. Ama şu gerçeğin altını kalın çizgiler ile çizmeliyiz ki hiç kimsenin Yüce Peygambere hakaret etme hakkı ve hürriyeti yoktur. Beşeri hukuk sistemleri dahi hakaret etme hürriyeti vermez. Bizim talebimiz, bu şahıs hukuk içerinde hak ettiği en ağır ceza ile cezalandırılmalıdır. Nevşehir Milli İrade Platformuna destek veren STK'larımız ve Nevşehirli hemşerilerimiz ile birlikte adliyemizde suç duyurusunda bulunacağız. Peygamberimiz hayatta iken hakaret eden Ebu Cehiler ve Ebu Lehepler'in günümüzdeki uzantıları maalesef boş durmuyorlar" ifadelerini kullandı.

İSLAM DÜŞMANLARINA VE PEYGAMBER DÜŞMANLARINA SESLENİYORUZ, "LA GALİBE İLLALLAH" ALLAH'TAN BAŞKA GALİP YOKTUR"

Özdemir " Buradan İslam düşmanlarına Peygamber düşmanlarına sesleniyoruz! İnsanlık tarihi boyunca; Allah'a karşı mücadele edenlerin hepsi kaybetti. Peygamberlere karşı mücadele edenlerin hepsi kaybetti. İslam'a karşı mücadele edenlerin hepsi kaybetti. Unutmayın siz de kaybedenlerden olacaksınız, hem bu dünyada hem de diğer dünyada. "La Galibe İllallah" Allah'tan başka galip yoktur" dedi.

Özdemir açıklamasında ayrıca "Senin ne haddine; Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın övdüğü bir peygambere hakarette bulunmak. Buradan bir kez daha YÖK'ü ve Yıldız Teknik üniversitesi Yönetimini göreve davet ediyoruz. Bu şahıs ile ilgili idari ve adli işlemler ivedilikle yapılmalıdır. Bu şahısın öncelikle üniversite ile ilişkisi kesilmelidir" diye konuştu.