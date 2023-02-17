STK’lar 5 bin köye uzandı

Türkiye'yi sarsan büyük depremin üzerinden neredeyse iki hafta geçti ve depremin yaraları hızla sarılmaya çalışılıyor. 10 ilimizde 13.5 milyon insanımızın doğrudan etkilendiği depremde Kızılay, AFAD gibi kuruluşların yanı sıra yüzlerce sivil toplum kuruluşları (STK) deprem bölgesine yardım elini uzatmak için seferber oldu. Depremin ilk saatlerinden itibaren gıda ve giyecek yardımı başta olmak üzere yakacak oduna kadar yüzlerce çeşit yardım toplayan STK'lar yollara çıktı ve ulaşılamayan hemen hemen tüm köylere ulaşarak yardımları oralara götürdü.
Çadır, gıda ve su ihtiyacının çok sık karşılaşıldığı köylere ulaşarak yardım eli uzatmanın mutluluğunu yaşayan STK'lardan birisi de Eskişehir Yörük Türkmen Derneği'ydi. Kent merkezlerine kilometrelerce uzakta yaşayan köylüler, yardım getiren kuruluşlara teşekkür ederek evlerine misafir ettiler.
Adıyaman, Kahta, Sincik, Gölbaşı, Kahramanmaraş, Pazarcık, Gaziantep, Nurdağı, Osmaniye, Adana, Hatay, İskenderun'un yanı sıra 18 köye gittiklerini anlatan Dernek Başkanı Muammer Toykar, "Bizim milletimiz, çok kadirşinas, vefalı, merhametli, vicdanli, hoşgörülü, yardımsever, misafirperver, gönlü geniş ve gözü tok insanlardır. Kara gün dostudur. Kötü ve zor zamanlarda bir beraber olup elinden ne geliyorsa karşılıksız yapar. Bizler de yaptığımız yardımlarla depremzedelerimize dokunduk, yanlarında olduk ve acılarına ortak olduk. Gözyaşlarını sildik. Yalnızlıklarına, ümitsizliklerine umut, yangın yeri olan yüreklerine bir nebze serinlik olmaya çalıştık" dedi.
OYUNCAĞI İLE BİR NEBZE MUTLULUK
Eskişehir Çınar Kadınları Derneği üyeleri de köylerdeki çocukların en çok kendilerine getirdikleri oyuncaklardan ve giyeceklerden mutlu olduklarını anlattılar. Sosyal medya hesaplarından, "Adıyaman, Çatbahçe, Söğütlübahçe, Burnapınar, Teğmenli, Bağözü, Erikdere, Yavuzselim, Hasanlı, İnlicebelde, Kahta. Rabbime binlence şükürler olsun. Ailelerimizin yaralarını beraber sardığımız için çocuklarımızın ürkek bakan gözlerini bir nebze de olsa güldürdüğümüz için. Adıyaman Sincik. Bir mezra ve bir çocuk. Oyuncağı ile bir nebze mutluluk minik yüreğinde" notunu düştüler.
Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda ise köylerde en çok ekmek, su, bebek bezi, bebek bisküvisi, bebek maması, emzik, biberon, kadın ve çocuk iç çamaşırları, el feneri, çadır, ıslak mendil ve peçete ihtiyacı ile ilaç ön plana çıkıyor.