STK’lar 5 bin köye uzandı

OYUNCAĞI İLE BİR NEBZE MUTLULUK

Eskişehir Çınar Kadınları Derneği üyeleri de köylerdeki çocukların en çok kendilerine getirdikleri oyuncaklardan ve giyeceklerden mutlu olduklarını anlattılar. Sosyal medya hesaplarından, "Adıyaman, Çatbahçe, Söğütlübahçe, Burnapınar, Teğmenli, Bağözü, Erikdere, Yavuzselim, Hasanlı, İnlicebelde, Kahta. Rabbime binlence şükürler olsun. Ailelerimizin yaralarını beraber sardığımız için çocuklarımızın ürkek bakan gözlerini bir nebze de olsa güldürdüğümüz için. Adıyaman Sincik. Bir mezra ve bir çocuk. Oyuncağı ile bir nebze mutluluk minik yüreğinde" notunu düştüler.