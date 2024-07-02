STK’lardan itidal çağrısı

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, Kayseri'de başlayan ve birçok ile yayılan provokasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ceylan, "Türkiye sistematik bir tarzda geliştirilen, kabartılan ırkçı nefret dalgalarıyla adeta boğulma tehlikesi geçiren bir ülke görünümüne sürükleniyor. Sosyal medyadan siyaset arenasına oradan sokaklara taşırılan yalanlarla, kışkırtmalarla kitleler salim düşünme melekesini yitirmiş, vicdan ve adalet duygusu taşımayan canavarlara dönüştürülmeye çalışılıyor. Bireylerin işlediği cürümler veya kabahatler öne çıkartılıp toplumsallaştırılmak suretiyle etnik, kavmi, ulusal köken ayrımları ve ithamları üzerinden saldırganlık meşrulaştırılırken, nefret dalgasının beslediği bir linç atmosferi yaygınlaştırılmak isteniyor" dedi.

'PROVOKASYONLAR, TOPLUMDA DERİN YARALAR AÇIYOR'

Korkunç bir savaştan canlarını bize emanet ederek ülkemize sığınan masum insanları hedef alan saldırıların tarihin sayfasına toplum adına utanç verici bir hadise olduğunu ifade eden Adem Ceylan, Hiç kuşkusuz bu ırkçı provokasyonlar, toplumun huzurunu ve barışını tehdit eden en büyük unsurlardan biridir. Bu provokasyonlar, sadece suçluyu değil masum insanları da hedef alarak, toplumda derin yaralar açmaktadır. Irkçı nefret ve ayrımcılık, birlikte yaşama kültürümüzü zedeleyerek toplumsal uyumu bozmakta; hem dini hem tarihi hem de coğrafi olarak kardeşimiz olan insanlarla beraber bir parçası olduğumuz İslam ümmetine zarar vermektedir. Coğrafyamızın büyük bir kaos içerisinde bulunduğu dönemde istikrarını koruyan Türkiye'yi büyük sorunlarla boğulan bir ülke gibi gösteren bu saldırganlar, adaleti ve vicdanı yaraladığı gibi Türkiye'nin itibarını da zedelemektedir. Suçlu-suçsuz ayırt etmeksizin toplumsal linç kültürüyle hareket edenlerin derdi asla adalet olamaz. Bu provokasyonun cezasız kalmaması için emniyet ve yargı makamlarını acilen harekete geçmeye çağırıyor ve bir daha bu tür elim olayların yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.