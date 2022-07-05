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Giriş Tarihi: 5.7.2022 11:43 Son Güncelleme: 5.7.2022 11:54

Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Onay süreci başladı

Stoltenberg’den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Onay süreci başladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için onay sürecinin başladığıı duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için onay sürecinin başladığıı duyurdu. Rusya Ukrayna savaşı sonrası yapılan başvurunun ardından yapılan başvuru sürecinin Salı günü resmen başladığını duyuran Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla yaptığı ortak basın açıklamasında gazetecilere deöeç verdi.

Stoltenberg açıklamalarında "Bu Finlandiya ve İsveç için iyi bir gün ve NATO için de öyle" dedi. Masanın etrafındaki 32 ulusla daha da güçlü olacağız ve on yıllardır en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya kalırken halkımız daha da güvende olacak" ifadelerini kullandı.

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Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Onay süreci başladı
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