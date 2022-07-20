Stranger Things yeni sezon yayın tarihi bekleniyor! Stranger Things 5. Sezon ne zaman çıkacak?

Stranger Things 5. Sezon ile heyecanı zirveye taşıdı. Tam 6 yıldır yayın hayatına devam eden gençlik dizisi tüm Netflix ülkelerinde ilk sıraya oturdu. Geniş bir seyirci kitlesine sahip olan yapım oyuncularıyla da takip edilmeye devam ediyor. "Stranger Things yeni sezon ne zaman gelecek" sorusu gündemde. Peki, Netflix Stranger Things 5. Sezon ne zaman çıkacak? İşte detaylar…
STRANGER THINGS YENİ SEZON NE ZAMAN?
Netflix'in popüler dizisi Stranger Things 4. Sezon 1. Kısım 27 Mayıs; 2. Kısım ile 1 Temmuz tarihinde izleyici ile buluştu. İlk sezondan itibaren büyük ilgi gören dizi yeni sezonu ile seyircisine veda edecek.
Stranger Things 5. Sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde Netflix'ten bir açıklama gelmesi bekleniyor.
STRANGER THINGS KONUSU
Ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkar.
STRANGER THINGS OYUNCULARI
Wiona Ryder
David Harbour
Millie Bobby Brown
Finn Wolfhard
Gaten Matarazzo
Caleb McLaughlin
Noah Schnapp
Sadie Sink