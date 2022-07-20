Haberler Yaşam Haberleri Stranger Things yeni sezon yayın tarihi bekleniyor! Stranger Things 5. Sezon ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 20.7.2022 10:21 Son Güncelleme: 20.7.2022 10:22

Stranger Things yeni sezon yayın tarihi bekleniyor! Stranger Things 5. Sezon ne zaman çıkacak?

2016 yılından bu yana tüm dünyada büyük bir etki yaratan Netflix dizisi Stranger Things yeni sezonu ile bekleniyor. Yeni sezon sevilen dizinin final sezonu olacak. Temmuz başında 4. Sezonunun 2. Kısmı ile platformda yer alan dizi bilimkurgu ve gençlik işleri arasında zirveye tırmanıyor. Dizinin takipçileri “Stranger Things 5. Sezon ne zaman çıkacak” sorusuna yanıt arıyor. İşte, Netflix ile Stranger Things 5. Sezon yayın tarihi hakkında bilgiler…

Stranger Things yeni sezon yayın tarihi bekleniyor! Stranger Things 5. Sezon ne zaman çıkacak?

Stranger Things 5. Sezon ile heyecanı zirveye taşıdı. Tam 6 yıldır yayın hayatına devam eden gençlik dizisi tüm Netflix ülkelerinde ilk sıraya oturdu. Geniş bir seyirci kitlesine sahip olan yapım oyuncularıyla da takip edilmeye devam ediyor. "Stranger Things yeni sezon ne zaman gelecek" sorusu gündemde. Peki, Netflix Stranger Things 5. Sezon ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

STRANGER THINGS YENİ SEZON NE ZAMAN?

Netflix'in popüler dizisi Stranger Things 4. Sezon 1. Kısım 27 Mayıs; 2. Kısım ile 1 Temmuz tarihinde izleyici ile buluştu. İlk sezondan itibaren büyük ilgi gören dizi yeni sezonu ile seyircisine veda edecek.

Stranger Things 5. Sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde Netflix'ten bir açıklama gelmesi bekleniyor.

STRANGER THINGS KONUSU

Ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkar.

STRANGER THINGS OYUNCULARI

Wiona Ryder

David Harbour

Millie Bobby Brown

Finn Wolfhard

Gaten Matarazzo

Caleb McLaughlin

Noah Schnapp

Sadie Sink

ARKADAŞINA GÖNDER
Stranger Things yeni sezon yayın tarihi bekleniyor! Stranger Things 5. Sezon ne zaman çıkacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA