Stranger Things yeni sezon yayın tarihi bekleniyor! Stranger Things 5. Sezon ne zaman çıkacak?

Stranger Things 5. Sezon ile heyecanı zirveye taşıdı. Tam 6 yıldır yayın hayatına devam eden gençlik dizisi tüm Netflix ülkelerinde ilk sıraya oturdu. Geniş bir seyirci kitlesine sahip olan yapım oyuncularıyla da takip edilmeye devam ediyor. "Stranger Things yeni sezon ne zaman gelecek" sorusu gündemde. Peki, Netflix Stranger Things 5. Sezon ne zaman çıkacak? İşte detaylar…