Senaristliğini ve yönetmenliğini Duffer Kardeşler'in üstlendiği ABD yapımı Stranger Things dizisi, tüm Netflix ülkelerinde ilk sıralarda yer alarak en çok izlenen dizi oldu. 2016 yılından bu yana yayınlanmaya devam eden ABD yapımı dizi, son olarak 4. sezon 2. kısım ile izleyicilerinin karşısına çıktı. Bilim kurgu ve korku türündeki dizi, 4. sezonuyla da beğeni toplarken yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Bilindiği üzere 6 yıldır yayın hayatına devam eden gençlik dizisi, 5. sezonuyla final yapacak. Peki, Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak, çıkış tarihi açıklandı mı? İşte Netflix ile Stranger Things 5. sezon yayın tarihi…
Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'in 4. sezon 1. kısöı 27 Mayıs; 2. kısım ise 1 Temmuz tarihinde izleyici ile buluştu. İlk sezondan itibaren büyük ilgi gören dizi, yeni sezonu ile birlikte seyircisine veda edecek.
Stranger Things'in yaratıcıları Matt ve Ross Duffer, daha önce dizinin 5. sezonunun çekileceğini doğrulamıştı. Duffer Kardeşler, yaptıkları açıklamada dizinin hikayesinin 7 sene önce planlandığını söyleyerek o dönemde dizinin 4 veya 5 sezon olacağını tahmin ettiklerini belirtmişti.
Ancak Stranger Things 5. sezon yayın tarihi ile ilgili net bir açıklama henüz yapılmadı. İlerleyen günlerde Netflix'ten bir açıklama gelmesi bekleniyor.
Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır.
Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.
İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder.
İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.