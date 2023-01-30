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Giriş Tarihi: 31.1.2023

Strep A bakterisi çocuklar için tehdit

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Strep A bakterisi çocuklar için tehdit
Strep A bakterisi, İngiltere'de 13 çocuğun ölümüne neden olmasının ardından tekrar gündeme geldi. Türkiye'de de Strep A bakterisinden kaynaklanan ilk ölüm gerçekleşti. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Firdevs Aktaş, Strep A'nın çocuklar, bağışıklık sistemi zayıf kişiler ve kanser hastaları için risk oluşturduğunu söyledi. Aktaş, "Strep A, boğazda ve deride görülen bakteridir. Yutma güçlüğü, ateş, boğazda beyazlıklar bir de boyunda ağrılı beze çıkması ile kendini gösteriyor. Özellikle çocuklar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ve kanser hastaları risk grubunda yer alıyor. Erken tanı konulmazsa ağır seyredebiliyor. Alt solunum yolu enfeksiyonu, geç bulgu olarak da kalp romatizması, böbrek tutulumu yapabiliyor" dedi.

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Strep A bakterisi çocuklar için tehdit
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