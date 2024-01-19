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Giriş Tarihi: 20.1.2024

Stres kalbi yoruyor

Stres kalbi yoruyor
ABD'de yapılan bir araştırma, erken yaşlardaki stresin ilerleyen dönemde kalp hastalıkları riskini artırdığını ortaya koydu. Güney California Üniversitesi'nin çocuk sağlığı çalışmalarına katılan 13 ila 24 yaşlarındaki 276 kişinin verileri incelendi. Araştırmacılar, stres seviyesi yüksek kişilerin ilerleyen yaşlarda daha çok kilo aldığını, obezite riskinin yüksek olduğunu ve bu nedenle kalp hastalıklarına yakalanma risklerinin de arttığını tespit etti. Ayrıca bu kişilerin ilerleyen yaşlarda damar sağlığının daha kötü ve tansiyonlarının da yüksek olduğu ortaya kondu. DIŞ HABERLER

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Stres kalbi yoruyor
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