Su altında bir hayal kurdular 10 milyon $’lık şirketleri oldu

Zeynep Balca Yılmaz ve Kazım Çağlar Erat, İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği mezunları. Dalgıçlıkla gelen sualtı tutkularını, insansız sualtı robotu üretmeye dönüştürdüler.İki arkadaş, bu robotun bir nükleer santralin soğutma sisteminin içerisinde, balık çiftliklerinde ya da ekolojik çalışmalarda görev alabileceği gibi askeri faaliyetler için mayın imha ve bilgi toplama görevinde bulunabileceğini söylüyor.Projeyi daha üniversite sıralarındayken başlatan iki dâhi 28 yaşında olmalarına rağmen dünyayı konuşturan işlere imza atıyor. Onlar Paris'te yapılan 'Hello Tomorrow' yani 'Yarına Merhaba Zirvesi'ne katılan 6 Türk girişimcisi arasında yer aldı. Zeynep Balca Yılmaz şirketleri Searover'ı nasıl kurduklarını ve hedeflerini SABAH'a anlattı: Mezun olur olmaz TÜBİTAK 'tan destek almaya hak kazanarak fikirlerimizi şirketleştirdik. İki kişi başladık, şu an 21 kişilik bir ekibimiz var. Bu sektörde; barajların denetimlerindeki hayati riskleri en aza indirecek ve boru hatlarının kullanım ömrünü uzatacak çözümler ile yer alıyoruz. Aynı zamanda rüzgar ve güneş enerjisini sürdürülebilir kılacak robotik ve yazılımsal çözümler de sunuyoruz. Bu yılki ciromuz neredeyse 1 milyon dolar oldu. Birçok enerji firmasının yatırım isteği var ve neredeyse 10 milyon dolardan fazla bir değerleme alıyoruz. Hedefimiz gelecek yıl bu değerlemeyi 100 milyon dolara çıkararak dünyada kendimizden söz ettirmek. 5 yıl içinde robotik alanında fikir lideri olacağımıza inanıyoruz. Robotlar yakın gelecekte aramızda olacak.Görkem Karamuk, elektrik ve elektronik mühendisi. Hello Tomorrow Turkey Challenge 2021 finalistlerinden biri olan Türk firması Lumos Laser'in kurucu CEO'su Karamuk, Bilkent Üniversitesi mezunu. Lazer teknolojisini çok hassas malzeme ile işlemek üzere geliştiriyor. Karamuk, "Bu yeni bir üretim teknolojisiyle işlenmesi oldukça zor olan titanyum, hem uçak kanatlarında hem de biyomedikal implantlarda kullanılıyor. Hedefimiz işlenmesi zor malzemeleri Lumos'un lazer teknolojisi ile işlenebilir hale getirmek. Lazer teknolojisiyle endüstriye önemli bir yeni nesil donanım sunuyoruz" dedi.DOĞRU HASTAYA DOĞRU İLAÇ NASIL UYGULANACAK? KİŞİNİN HÜCRESİNE ÖZEL İLAÇ