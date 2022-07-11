Haberler Yaşam Haberleri Su altında kalan TIR ve iş makinalarının kurtarılma çalışması sürüyor
Giriş Tarihi: 11.7.2022 14:34 Son Güncelleme: 11.7.2022 15:33

Su altında kalan TIR ve iş makinalarının kurtarılma çalışması sürüyor

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Bağcılar'daki bir şantiyenin içinde yer alan 11 hafriyat TIR'ı ve 4 iş makinesi su altında kaldı.Bağcılar'da selde su altında kalan hafriyat TIR'ları ile iş makinelerinin kurtarılması için su tahliye çalışması devam ederken firma yetkilisi Ahmet Kızılyarar '11 tane TIR ve 5 iş makinesinin sel sularında kaldığını maddi zararın 50 milyona yakın olduğunu' söyledi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Su altında kalan TIR ve iş makinalarının kurtarılma çalışması sürüyor

Bağcılar'da önceki gün etkili olan sağanak yağışta şantiye alanında bulunan 11 kamyon ve 4 iş makinası su altında kaldı. Sabaha kadar şantiye alanına dolan suyu tahliye etmeye çalışan yetkililer, zararlarının büyük olduğunu belirtti.

Şantiye yetkilisi Ahmet Kızılyarar, "Konut Proje Alanımız üst taraftaki bir fabrikanın logarının patlaması sonucu hem yanındaki binaların bodrum katlarına hem de bizim inşaat sahamıza baskın şeklinde akmış. Görevlinin fark edememesi sonucu 11 tane harfiyat TIR'ı ile 5 iş makinası sular altında kaldı. 3 firmaya ait araçların motor, şanzıman defransiyel ve elektronik aksamları sudan dolayı zarar gördü. Bu araçların tanesi 4 milyon lira civarında. Şu andaki zarar 50 milyon civarında görülüyor.

Komple revize edilmesi gerekiyor. Su baskınından sonra yüzde 50'si çekildi. Araçların çıkarılması için rampa yolu açılıyor. Suyun bir miktarını daha itfaiye gelip çektikten sonra sanayiden ustalar gelip kamyonların içini açacaklar. Kamyonların motorlarına, hidroliklerine bakım yaptıracağız" dedi.

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Su altında kalan TIR ve iş makinalarının kurtarılma çalışması sürüyor
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