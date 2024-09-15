Manisa Turgutlu'da 3 çocuğunun kırtasiye malzemelerini karşılamak için hayırseverin ücretsiz verdiği biberleri satarken zabıta ekiplerinin müdahalesiyle karşılaşan Naci Bayşu'nun (36) kaldırıma oturup ağladığı anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Bayşu, sabıkalı olduğundan iş bulamadığını söyledi. Videoyu gören iş insanı Mevlüt Bulut (36) ise Bayşu'ya alüminyum toptan satış mağazasında iş verdi. Bayşu, "Şu an ailece çok mutluyuz. İşe girdiğim için çoluğum çocuğum da mutlu. Artık işten dönmemi bekleyen bir ailem var" dedi.