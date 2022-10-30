Kış saati uygulaması "Saatler geri alınacak mı, şu an saat kaç?" sorusu ile her yıl olduğu gibi vatandaşların gündemine geldi. Ülkemizde Bakanlar kurulu kararı ile 2016 yılında bu yaz ve kış saati uygulamalarının kaldırıldığı bildirilmişti. Bu düzenleme Avrupa ülkelerinde halen devam ediyor. Peki, 30 Ekim Bugün saatleri geri mi alınacak? Türkiye'de saatleri geri alınacak mı, kış saati uygulamasına geçilecek mi, şuan saat kaç? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…
TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?
Ülkemizde 2016 yılından bu yana Kış saati ve Yaz saati uygulamaları gerçekleştirilmemektedir. Bu nedenle Türkiye'de, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi saatlerin ileri veya geri alınması gibi bir durum söz konusu değildir.
Türkiye'de 6 yıldır uygulanan, ABD'nin de geçmek üzere olduğu tek saat uygulamasını Almanlar da tartışıyor. Halkın üçte ikisi tek saat istiyor
UYGULAMA KALDIRILMALI
YAZ ve kış saati uygulaması, Alman halkı tarafından gereksiz bulundu. Türkiye, yıllar önce sabit saat uygulamasına geçerken, Amerika'nın da geçiş yapma isteği Alman halkına da yansıdı. Sağlık sigortası DAK'ın araştırmasına katılan halkın yüzde 72'si farklı saat dilimi uygulamasının kaldırılması gerektiğini savundu.
RUH HALİNİ BOZUYOR
ALMANYA'DA 27 Mart günü saatlerin bir saat ileri alınarak yaz saati uygulamasına geçiş öncesi yapılan ankete katılanların yüzde 80'i saat değişiklikleri sırasında kendilerini yorgun hissettiklerini dile getirdi. Katılımcıların yüzde 16'sı ise değişikliğin depresif ruh hali oluşturduğunu ifade etti.