Kış saati uygulaması "Saatler geri alınacak mı, şu an saat kaç?" sorusu ile her yıl olduğu gibi vatandaşların gündemine geldi. Ülkemizde Bakanlar kurulu kararı ile 2016 yılında bu yaz ve kış saati uygulamalarının kaldırıldığı bildirilmişti. Bu düzenleme Avrupa ülkelerinde halen devam ediyor. Peki, 30 Ekim Bugün saatleri geri mi alınacak? Türkiye'de saatleri geri alınacak mı, kış saati uygulamasına geçilecek mi, şuan saat kaç? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…