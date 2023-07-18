Haberler Yaşam Haberleri Şu an sizinle hangisinin arasındaki kütle çekimi kuvvetinin büyüklüğü daha fazladır?
Giriş Tarihi: 18.7.2023 22:17 Son Güncelleme: 18.7.2023 22:17

Şu an sizinle hangisinin arasındaki kütle çekimi kuvvetinin büyüklüğü daha fazladır?

Her hafta Perşembe günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 18 Temmuz 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Şu an sizinle hangisinin arasındaki kütle çekimi kuvvetinin büyüklüğü daha fazladır? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Şu an sizinle hangisinin arasındaki kütle çekimi kuvvetinin büyüklüğü daha fazladır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 18 Temmuz 2023 Salı günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Şu an sizinle hangisinin arasındaki kütle çekimi kuvvetinin büyüklüğü daha fazladır? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (18 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Şu an sizinle hangisinin arasındaki kütle çekimi kuvvetinin büyüklüğü daha fazladır?

A- Merkür
B- Ay
C- Dünya (CEVAP)
D- Kenan İmirzalıoğlu


.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şu an sizinle hangisinin arasındaki kütle çekimi kuvvetinin büyüklüğü daha fazladır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA