Haberler Yaşam Haberleri Şu anda İstanbul'daki "Tarihi Yarımada"nın drone'la havadan çekilen görüntülerini izleyen biri, Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultan Ahmed Camii'ne ait toplam kaç minare görür?
Giriş Tarihi: 1.10.2023 21:40 Son Güncelleme: 1.10.2023 21:40

Şu anda İstanbul'daki "Tarihi Yarımada"nın drone'la havadan çekilen görüntülerini izleyen biri, Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultan Ahmed Camii'ne ait toplam kaç minare görür?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 1 Ekim 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan son bölümde Şu anda İstanbul'daki "Tarihi Yarımada"nın drone'la havadan çekilen görüntülerini izleyen biri, Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultan Ahmed Camii'ne ait toplam kaç minare görür? sorusu merak konusu olarak araştırılıyor. İşte Milyoner’de az önce sorulan sorunun cevabı.

Şu anda İstanbul’daki Tarihi Yarımadanın drone’la havadan çekilen görüntülerini izleyen biri, Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultan Ahmed Camii’ne ait toplam kaç minare görür?

ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 1 Ekim Pazar günü yayınlanan son bölümünde Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Şu anda İstanbul'daki "Tarihi Yarımada"nın drone'la havadan çekilen görüntülerini izleyen biri, Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultan Ahmed Camii'ne ait toplam kaç minare görür? sorusunun cevabı merak ediliyor.

MİLYONER SORULARI - 1 EKİM

İşte az önce sorulan sorunun yanıtı...



SORU: Şu anda İstanbul'daki "Tarihi Yarımada"nın drone'la havadan çekilen görüntülerini izleyen biri, Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultan Ahmed Camii'ne ait toplam kaç minare görür?



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CEVAP - 10


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Şu anda İstanbul'daki "Tarihi Yarımada"nın drone'la havadan çekilen görüntülerini izleyen biri, Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultan Ahmed Camii'ne ait toplam kaç minare görür?
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