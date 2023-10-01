ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 1 Ekim Pazar günü yayınlanan son bölümünde Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Şu anda İstanbul'daki "Tarihi Yarımada"nın drone'la havadan çekilen görüntülerini izleyen biri, Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultan Ahmed Camii'ne ait toplam kaç minare görür? sorusunun cevabı merak ediliyor.

MİLYONER SORULARI - 1 EKİM

İşte az önce sorulan sorunun yanıtı...