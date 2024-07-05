Su aygırları yerden havalanıyor

Su aygırlarının hızlı koşarken yerden havalandığı ortaya çıktı. PeerJ adlı hakemli dergide yayımlanan çalışma kapsamında toplam 32 su aygırının görüntüleri incelendi. Kapsamlı incelemeler sonucunda su aygırlarının son sürat koştukları zamanın yaklaşık yüzde 15'inde 4 ayaklarını birden yerden kaldırdığı görüldü. At gibi hayvanların koşarken yerden havalandığı biliniyor. Fakat 2 bin kilo ağırlığa ulaşabilen su aygırları gibi büyük hayvanlar için bu alışılmadık bir şey. Örneğin fillerin hiçbir zaman ayaklarının hepsi birden yerden kesilmiyor.