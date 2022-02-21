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Giriş Tarihi: 21.2.2022 18:11 Son Güncelleme: 21.2.2022 18:13

Su bardağının üzerindeki parmak izi ele verdi...Kısa sürede yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Su bardağının üzerindeki parmak izi ele verdi...Kısa sürede yakalandı

İstanbul’da bir kişi, hırsızlık yaptığı adresteki su bardağının üzerinde bıraktığı parmak izinden kimliği tespit edilerek yakalandı.

İstanbul polisi, Büyükçekmece İlçesine bağlı Kamil Oba Mahallesi'nde bulunan bir adresten televizyon, fırın, musluk, el arabası ve bahçe malzemelerinin çalınması üzerine inceleme başlattı. Adreste yapılan parmak izi ve DNA incelemelerinde; içerisinde mum bulunan su bardağının üzerinde yabancı bir kişiye ait parmak izi tespit edildi. Parmak izinin, adrese giren A.Ş.'ye ait olduğu tespit edildi. A.Ş. ve farklı hırsızlık olaylarında birlikte hareket ettiği dört suç ortağı yakalanarak gözaltına alındı.

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Su bardağının üzerindeki parmak izi ele verdi...Kısa sürede yakalandı
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