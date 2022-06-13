Su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Doğubayazıt ilçesine bağlı Çiftlik köyünde hayvan otlattıkları sırada arkadaşları ile oyun oynayan 11 yaşındaki Muhammed Koçyiğit dengesini kaybederek, yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine düştü. Kendi imkanları ile Koçyiğit'i sudan çıkarmayan arkadaşları, köylülere haber verdi. Olay yerine gelen köylülerin su birikintisinden çıkardığı Koçyiğit, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammed Koçyiğit kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Jandarmanın olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.