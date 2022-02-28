Su dolu çukura düşüp boğuldular

DİYARBAKIR'DA, dedelerini ziyarete giden 3 yaşındaki Zilan Orcan ile 2 yaşındaki kuzeni Melik Amed, düştükleri su dolu çukurda hayatını kaybetti. Diyarbakır merkezde oturan iki kız kardeş, hafta sonu Silvan İlçesi'ne bağlı Alibey Mahallesi'ndeki babalarını ziyarete gitti. Çocukları Zilan Orcan ile Melik Amed, dedelerinin evinde oynamaya başladı. Bir süre sonra gözden kaybolan Zilan ve Melik'in dedelerine ait evin yakınlarında bulunan su dolu çukura düştüğü belirlendi. Dede Mehmet Şah Nesne ile kızları, köylülerin de yardımı ile çocukları sudan çıkardı. Apar topar hastaneye kaldırılan iki kuzen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.