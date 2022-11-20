Su içerken öldürüldü

Adana'da evinin mutfağında su içerken silahlı saldırıya uğrayan 68 yaşındaki Mehmet Nuri Soner, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
CAMDAN ATEŞ ETTİ
Olay merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. 68 yaşındaki Mehmet Nuri Soner, su içmeye mutfağa gitti. Soner, su içtiği sırada bir kişi camdan tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu vurulan Soner, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliyse kaçarak izini kaybettirdi. Soner'in yakınları silah sesini duyarak mutfağa baktıklarında yaşlı adamı kanlar içinde yerde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, Soner'in öldüğünü tespit etti Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken polis katil zanlısını yakalama çalışmalarına devam ediyor.