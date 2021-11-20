Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bölükyayla Belediye Başkanı Gaffari Akkuş, "Beldemiz hudutları dâhilinde bulunan Boğazkaya köyünde Türkiye Petrolleri'nin sondaj yaptığı 3 nolu kulesine ait Matpit havuzuna Kurt düştüğü fark edilmiştir. Belediye Başkanlığımızı arayarak durumu bildiren vatandaşın sesine kulak veren belediye personelimiz hemen harekete geçerek olay yerine acilen intikal edilmiştir.

Söz konusu havuz yaklaşık 500 M2 olup, su geçirilmez bir naylonla suyun zemini kaplanmıştır. Oysaki Türkiye Petrolleri tarafından havuzun etrafı komple 2 metre yükseklikte tel kafesiyle tedbir amaçlı önlem alınmıştır. Muhtemelen Kurt susamış ve su içmek için tel kafesin altından toprağı eşerek içeri girmeyi başarmıştır. Ancak havuzaltı naylonla kapladığından, zeminin kaygan oluşu Kurt'un çıkmasına engel olmuştur.

Su içmek için girdiği yerde mahsur kalan Kurt kurtarılarak doğaya bırakıldı | Video

Belediye personelimiz tarafından kendi imkanlarıyla Kurt'a zarar vermeden sağlıklı bir şekilde anılan havuzdan çıkarılarak doğaya tekrar özgürlüğüne bırakılmıştır. Olayı bizlere bildiren duyarlı vatandaşlarımıza ve belediye personelimize teşekkür ediyorum" dedi.