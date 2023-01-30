Su kanalı açarken toprağın altında kalıp, can verdi

Merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi Beşağıl mevkiinde meydana gelen olayda, Sadullah Ertuğrul babasına ait bağ evinde su kanalı açmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 metre derinliğe ulaşan Ertuğrul, kayan toprağın altında kaldı.

İhbarla birlikte olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makineleri yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan Ertuğrul ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sadullah Ertuğrul burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.