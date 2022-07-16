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Giriş Tarihi: 16.7.2022 13:00 Son Güncelleme: 16.7.2022 13:06

Su kanalına devrilen patpatta,1 ölü 1 yaralı

Kocaeli İzmit İlçesi'ne bağlı Hasanoğlu Mahallesi'nde  meydana gelen trafik kazasında, patoat ismi verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
Su kanalına devrilen patpatta,1 ölü 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit İlçesinde bağlı Hasanoğlu Mahallesi sapağında önceki gün meydana gelen trafik kazasında, İ.A'nın kullandığı pat pat diye tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kazada yaralanan araç sürücüsü İ.A. ile Ali Gümüş'ü (67) alarak yapılan ilk müdahaleleri sonrasında ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk etti. Ali Gümüş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, sürücü İ.A'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Su kanalına devrilen patpatta,1 ölü 1 yaralı
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