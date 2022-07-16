Su kanalına devrilen patpatta,1 ölü 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit İlçesinde bağlı Hasanoğlu Mahallesi sapağında önceki gün meydana gelen trafik kazasında, İ.A'nın kullandığı pat pat diye tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kazada yaralanan araç sürücüsü İ.A. ile Ali Gümüş'ü (67) alarak yapılan ilk müdahaleleri sonrasında ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk etti. Ali Gümüş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, sürücü İ.A'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.