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Giriş Tarihi: 19.12.2022

Su kanalına uçan otomobilin sürücüsü öldü

DHA
Su kanalına uçan otomobilin sürücüsü öldü
Zonguldak'ta, kontrolden çıkarak su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Recai Kalaycı (58), yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gece Zonguldak-Ankara yolu Beycuma mevkisinde meydana geldi. Recai Kalaycı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu su kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Recai Kalaycı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalaycı'nın cenazesi bölgedeki incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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