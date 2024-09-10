Su kuyusu açarken toprak altında kaldılar

Samsun'un Bafra ilçesinde fındık bahçesine su kuyusu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Evrenuşağı Mahallesi Çınarlık mevkiinde bir fındık tarlasında su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Kuyu açmak amacıyla çalışan Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda 2 kişinin cenazesine ulaşıldı. Ekiplerin toprak altından çıkardığı Mustafa Aydın ve Sabri Bayraktar'ın cenazeleri, morga götürüldü. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı açıklamada, 2 kişinin kuyu kazdığının 1 kişinin de dışarıda beklediğinin anlaşıldığını belirterek, "Göçük oluşunca haber veriyorlar. AFAD, belediye, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde hızlı bir çalışma yürüttü. İş makinelerinin çalışması sonucu, kısa süre önce söz konusu vatandaşların cansız bedenine ulaşıldı." dedi. 3 çocuk babası Sabri Bayraktar'ın Eskişehir'de yaşadığı ve eşinin memleketi Samsun'a gezmeye geldiği öğrenildi.