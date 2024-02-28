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Giriş Tarihi: 28.2.2024 11:24 Son Güncelleme: 28.2.2024 11:37

Su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde eski su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı. İtfaiye tarafından kurtarılan çocuk 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı

Hatay'ın Antakya'nın Kantara Mahallesi'nde oyun oynayan Y.U.K. isimli çocuk bir anda ağzı açık olan su kuyusuna düştü. İçinde su olmayan kuyuya düşen çocuğu gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri, ip yardımı ile kuyuya inerek önce çocuğun kontrollerini yaptı. Ardından da özverili bir çalışmanın sonucunda Y.U.K.'u düştüğü 5 metre derinliğindeki kuyudan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.U.K.. daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden Y.U.K.'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı
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