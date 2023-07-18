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Giriş Tarihi: 18.7.2023 11:32 Son Güncelleme: 18.7.2023 11:58

Su kuyusuna inen iki kardeş metan gazından zehirlenerek öldü

Denizli’de tarlalarını sulamak için su kuyusuna inen Ali ile Mustafa Sert kardeşler metan gazı zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi. Sert kardeşlerin ölümü ailelerini ve yakınlarını yasa boğdu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Su kuyusuna inen iki kardeş metan gazından zehirlenerek öldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Kırkaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ali Sert (54) ve ağabeyi Mustafa Sert (61) eşleriyle birlikte Kargılı Boğazı mevkiinde bulunan tarlalarına gitti. Ardından Mustafa Sert, diğerleri çalışırken tarlayı sulamak için su kuyusunu açmaya indi. Bu esnada çıkan metan gazı nedeniyle Mustafa Sert zehirlenerek yere yığıldı. Ağabeyini kurtarmak için kuyuya inen Ali Sert baygınlık geçirdi. Kadınlar eşlerini hareketsiz halde yatarken görünce 112 Acil Çağrı Hattı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, gerekli tedbirleri aldıktan sonra indiği su kuyusunda Mustafa Sert'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler Ali Sert'i ise Servergazi Hastanesine kaldırdı. Bölgeyi geniş abluka altına alan jandarma ekiplerinin detaylı çalışması sonrası abinin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Aile yakınlarının sinir krizi geçirdiği olay yerine giriş çıkışlar yasaklandı. Acı olayın ardından hastaneye kaldırılan kardeş Ali Sert'ten de kötü haber geldi. Sert'te hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Su kuyusuna inen iki kardeş metan gazından zehirlenerek öldü
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